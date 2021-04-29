AA 29 Nisan 2021 Perşembe 09:41 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:29

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, yerel yönetimlerin afetlere karşı hazır olması gerektiğini belirterek, "Sınırların kalktığı dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin belediye çalışanımıza yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

TBB, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Çekya Büyükelçiliği iş birliğinde Afet Riski Azaltma Çalıştayı düzenlendi.

Şahin, AFAD Başkanının destekleriyle bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, "Kıymetli büyükelçimizi ziyaret ettiğimiz zaman böyle bir çalışmayı ülkeler arası örnek bir çalışma olarak yapabileceğimizi söyledi. AFAD başkanımızın da destekleriyle bu güzel çalışmayı başlatmış olduk." ifadelerini kullandı.

Küreselleşmeyle birlikte sınırların kalktığı bir dünyanın söz konusu olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Sınırların kalktığı bu dünyada şehirlerimizi daha dirençli, daha sağlıklı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda koruyucu, önleyici tedbirler ve eğitim en önemli başlıklarımız. TBB olarak 800 bin belediye çalışanımıza yönelik afet eğitimlerini başlattık. Birlikten güç doğar anlayışıyla bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu güçlü iş birliği sonucunda çıkacak olan rapor da hepimize yol gösterici olacaktır."

- "GÜNÜMÜZDE AFETLERE MÜDAHALE HİZMETLERİMİZ DAHA DA GELİŞTİ"



Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, 1999'daki depremde Türkiye'nin ağır bir yara aldığını ifade ederek, o dönem Çekya olarak yardıma gelen ekip içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti.

Program kapsamında Çekya'dan yapılacak sunumları aktaran Vacek, "Afet risk azaltımıyla ilgili Çek Cumhuriyeti'nde neler yapıldığını dinleyeceğiz. Risk azaltma stratejisiyle alakalı bilgileri bize iletecekler. 1999'daki depremde geç de olsa yardıma gelebilmiştik. Günümüzde afetlere müdahale hizmetlerimiz daha da gelişti." bilgilerini verdi.

- "AFAD yüzünü afet öncesine çevirmiş olan bir kurumdur"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan Vekili Hamza Taşdelen ise, "Sayın büyükelçinin 1999 vurgusu ve gelinen noktayla ilgili söylemleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye afet yönetim otoritesinin başkanı olarak aranızda bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Hem Çekya'nın hem de Türkiye'nin afet yönetimi konusunda tecrübelerini paylaşacağı çalıştayımızın tüm katılımcılar için faydalı geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, AFAD'ın risk azaltma faaliyetlerinden bahsederek, "AFAD; enerji ve mesaisinin çoğunu afet öncesi önleme ve risk azaltma çalışmalarına yoğunlaştıran ve afetlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi için yüzünü afet öncesine çevirmiş olan bir kurumdur." bilgisini verdi.

- "ORTAK AKILLA GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ YOL ALABİLİRİZ"

Açılış konuşmalarının ardından Çekya İtfaiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivil Acil Durumlar Hazırlık Birimi Amiri Jiri Musilek, "Çekya İtfaiye Teşkilatının Görev ve Misyonu", Kriz Yönetimi Birim Amiri Martin Tilcer "Çekya'nın Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Krizle Mücadele Sistemi", Çekya Mesleki Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Pavel Danihelka "Çek Cumhuriyeti'nde Afet Riski Azaltma Çalışmaları", Çekya Yerel Eylem Grubu Ulusal Ağı Başkan Yardımcısı Marek Hartych "Afet Riski Azaltma Yöntemlerinin Yerelde Uygulanması", AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan "Türkiye'de Afet Riski Azaltma Çalışmaları" başlıklı sunumlarını yaptı.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Çekya Mesleki Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Pavel Danihelka, "Çok olumlu duygulara kapıldım. İki ülke arasında afetlere müdahalede benzerlikler gördüm. Türkiye ve Çekya küresel afet azaltma örgütlerinin üyesi. Türkiye'nin Afet Azaltma Forumu'nda ev sahipliği yaptığını hatırlıyorum. Gelecekte bizim karşımıza farklı riskler çıkabilir ama ortak akılla geleceğe daha güçlü yol alabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Çalıştay iki ülke temsilcileri arasında yapılan istişare ve tecrübe paylaşımı ile sona erdi.