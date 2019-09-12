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Büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci atamalarını duyurdu.

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Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları açıklandı.
 
İşte o isimler:
 
Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam
Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan
Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş
Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir
Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka
Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti
Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya
Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti
İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün
Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti
Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika
Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti
Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti
Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika
Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti
Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti
Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya
Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti
Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili
Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti

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