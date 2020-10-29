AA 29 Ekim 2020 Perşembe 16:16 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 16:19

Yalçın, Times gazetesinde yer alan "Fransa'yı Günah Keçisi Yapma" başlıklı yazıya cevaben bir mektup yazdı.

Yalçın, gazetede bugün yayımlanan mektubunda, söz konusu yazıda, Fransa'nın İslam dinine ilişkin küstah tavrının, dünyanın her yerindeki milyarlarca Müslüman için gerçek bir kışkırtma kaynağı olduğunun belirtilmediğini vurguladı.

İfade özgürlüğü ile inanç özgürlüğü arasında ince bir denge olduğunu belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki özgürlük birbirini tamamlıyor. Birinin diğerinin pahasına kutsal sayılması durumunda ikisi de korunamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi, esasen bu özgürlükleri desteklemekte ve sadece Türkiye'de değil Müslüman nüfusa sahip birçok ülkede bu konudaki güçlü halk duyarlılığını yansıtmakta. Öte yandan şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez."

27 Ekim'de yayımlanan yazıda, İslam'ı hedef alan açıklamalarda bulunan Macron desteklenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi eleştirilmişti.