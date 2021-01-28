Büyükelçi Yıldız: Bilinen yöntemlerinizle engelleyemezsiniz, çekilin yoldan

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:24

Büyükelçi Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maarif Okullarının, Irak’ta güçlü biçimde kök salmaya ve iki ülke arasında gerçek dostluk köprüleri kurmaya başladığını vurguladı.

Maarif Okullarının pek yakında Kerkük’te ve diğer vilayetlerde de olacağını aktaran Yıldız, FETÖ’ye hitaben, "Bilinen yöntemlerinizle Maarif’i engelleyemezsiniz. Çekilin yoldan." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, bugün başkent Bağdat'ta Maarif Vakfı Okulları öğrencileri tarafından düzenlenen sosyal etkinliğe katılmıştı.

Maarif Okulları Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ülke genelindeki Maarif Okullarında 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu ifade etmişti.

