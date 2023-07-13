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Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 17:11 - Güncelleme:
Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine ve Bangladeş'in Ankara Büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kande, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kande'nin eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

HAQ, BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M.Amanul Haq'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Haq, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Haq'ın, eşi ve çocukları ile bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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