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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Ukrayna, Slovakya, Özbekistan ve Cezayir büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

İHA8 Temmuz 2025 Salı 14:37 - Güncelleme:
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Slovak , Özbekistan ve Cezayir büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celalov, Slovak Cumhuriyeti Büyükelçisi Michal Slivovic, Özbekistan Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin büyükelçisini tek tek kabul etti.

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