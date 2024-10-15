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Büyükgöz'den kaçırılan hayvanlara ilişkin açıklama

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezinden bazıları tedavi edilmek üzere bırakılan 75 hayvanın kaçırıldığının, çok miktarda mamanın gasbedildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

AA15 Ekim 2024 Salı 12:33 - Güncelleme:
Büyükgöz'den kaçırılan hayvanlara ilişkin açıklama
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Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11 Ekim'de merkeze hayvansever kisvesiyle giren bir grubun, doğal ölüm, trafik kazası, hastalık nedeniyle yaşamını kaybeden cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçarak herkesi üzen görüntüler ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyu duyarlılığı oluşturduğunu" belirtti.

Olayın bütün boyutlarıyla yargıya intikal ettirildiğini aktaran Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Merkezimizi adeta işgal eden grubun, cansız hayvan bedenlerini ortalığa saçmak dışında birtakım suçlar işlediği de incelemeler sırasında ortaya çıktı. Bazıları tedavi edilmek üzere tesisimize bırakılan 75 hayvanın kaçırıldığı, çok miktarda hayvan mamasının gasbedildiği tespit edildi. Bu gasp ve hayvan hırsızlığı için de yargı süreçleri başlatıldı. Tesisimizden kaçırılan hayvanların ivedi olarak tesisimize iadesi gereğini ilanen duyuruyoruz.

Hayvansever olduğunu iddia eden grup, tesisimizde görevli başta veterinerler olmak üzere çalışanlarımızı, iddia ettikleri ve aslı olmayan suçların faili olarak göstermek üzere afişe ettiler. Görevi sokak hayvanlarının sağlıklı şartlarda yaşamasını sağlamak olan görevlilerimizi hedef gösterdiler. Rehabilitasyon merkezi çalışanlarımıza yönelecek herhangi bir saldırıdan bu pervasız grubun sorumlu olduğunu kamuoyunun dikkatine arz ederiz."

  • hayvan kaçırma
  • mama gaspı
  • hayvan rehabilitasyonu

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