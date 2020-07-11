İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyüklüğüyle dikkat çekiyor! Dev çekirge Tunceli'de görüldü
Güncel

Büyüklüğüyle dikkat çekiyor! Dev çekirge Tunceli'de görüldü

Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken 'Çağaboğan' adlı çekirge Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görüntülendi.

IHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:19
ABONE OL

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaşayan Fatih Karakaya, bahçesinden dönerken sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirgeyi fark etti. Çekirgenin fotoğraf ve videolarını çeken Karakaya, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi. Öte yandan ilçede bir başka kişi de aynı çekirgeden görerek fotoğraflarını çekti.

Çekirgeyi görüntüleyen Fatih Karakaya, “Ben yaz aylarında Çemişgezek Ulukale köyünde ikamet ediyorum. Dut bahçemizden dönerken yol kenarında çekirgeyi fark ettim. Cep telefonumla hem videosunu hem de fotoğraflarını çektim. İnternetten çekirgenin Çağaboğan olduğunu öğrendim” dedi.

Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirgenin etçil ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.