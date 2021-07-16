Büyükşen çifti cinayetinde ilk tutuklama

16 Temmuz 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:23

Konya'da evlerinde otururken öldürülen 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Müge Anlı'nın programında işlenen olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri geçtiğimiz gün yaptığı operasyonda aralarında çiftin çocuklarının da yer aldığı 24 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin HTS (iletişim) kayıtları ile WhatsApp yazışmalarının dökümlerine ulaşılıp, sorgulamalar yapılırken, adreslerde ele geçirilen av tüfekleri ise incelemeye alındı.

MAHKEMEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Müge Anlı'nın ekibi, emniyette işlemleri araştırmak için olay yerine gitti. Programın Instagram hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın kelepçelenerek götürüldüğü görüntüler yayınlandı.

Sağlık kontrolüne götürülen Mehmet Ali Dayanır'ın mahkemeye çıkması beklenirken herhangi bir itirafın gelip gelmediği öğrenilemedi.