'Büyükşen' cinayeti sonrası asıl hedef konuştu

24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:02 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 12:02

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü.

Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 25 şüpheliden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamit Uzbek tutuklanmıştı.

'BENİM AİLEMDEN DE 5 KİŞİ ÖLEBİLİRDİ'

Kiralık katilin asıl hedefinde bulunan Hüseyin K. ilk kez SABAH'a konuştu. Olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten Hüseyin K., "Benim Esra ile kısa süreli bir ilişkim oldu.

Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinden 20 gün kadar önce Esra ile ayrılmıştık. Ayrıldıktan sonra birkaç kez bana ulaşmaya çalıştı ama ben konuşmadım. Geçen hafta gözaltıları görünce bende o zaman her şeyi öğrendim.

Haberlerde gördüğüm kadarıyla hamile olduğunu söyleyerek arkadaşım Zekeriya'dan evimin adresini almış. Ancak hamilelik durumu kesinlikle söz konusu değildir. Benim evime girmek istediklerini ancak yanlış eve girdiklerini duydum.

Olay günü benim evimde de anne ve babam dahil ailemden 5 kişi vardı. Metin amca ve Nejla teyzenin hayatını kaybettiği için çök üzgünüm. Ancak bu olayda bende o sırada evde bulunan ailemdeki 5 kişiyi kaybedebilirdim.

Bu olayda kimseyi kaybetmedim ama Metin amca ve Nejla teyzeyi de annem ve babam gibi görüyordum. Onlarla birlikte büyüdüm. Bende mağdurum. Soruşturmayı takip edeceğim. Yasal yollardan hakkımı sonuna kadar arayacağım' dedi.