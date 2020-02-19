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Buz sarkıtlarının görsel şöleni

Adıyaman'da dağlık bölgedeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtlarının görüntüsü göz kamaştırdı.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba09:52 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:52

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünün üst kısmında bulunan rakımı yüksek bölgelerindeki kayalıklarda oluşan buz sarkıtları fotoğrafçıların da dikkatini çekti. Eriyen karların suyu, 2-3 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşturdu. Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri kar altında kalan köyleri ve oluşan buz sarkıtlarını görüntüledi.

Drone ile görüntülenen buz sarkıtları görsel şölen oluştururken, Işığın İzinde Adıyaman Fotoğraf ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri hayran kaldıkları buz sarkıtlarının çok sayıda fotoğrafını çekti.

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