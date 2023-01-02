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Buzlanma zincirleme kaza! 2 polis yaralandı

Bartın'da buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

IHA2 Ocak 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
Buzlanma zincirleme kaza! 2 polis yaralandı
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Kaza Bartın Karabük karayolunun Kirazlıkköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Gökhan G. Yönetimindeki 74 AAV 863 plakalı otomobil buzlanan yolda kontrolden çıkıp kayarak direğe çarptı. Gelen ihbarın ardından kontrol amaçlı bölgeye geçen polis otosuna ise Besim C. İdaresindeki 74 BC 066 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kaza sırasında polis otosundaki S.Ç. ve K.K. isimli 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden polis memurlarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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