İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0616
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    306.543
  • BIST100
    120513
Güncel

Buzlu yolda kayan araç takla attı: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş kara yolu üzerinde takla atan hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

IHA13 Şubat 2020 Perşembe17:03 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:03

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Celal Yaldız idaresindeki 01 BL 222 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş kara yolunun 22. kilometresinde yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı. Takla atan araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Celal Yaldız ve araçta bulunan Selim Baydaş, Tülay Baydaş, Ümmü Hanım Yaldız, Muhammet Ramazan Eyice ve Nezahat Eyice yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi

Nefes kesen operasyon! Çatışma anı saniye saniye görüntülendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.