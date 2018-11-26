Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ByLock kullanan Sağlık Bakanlığı'nın 5 eski personeli tutuklandı

Eski Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 5 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 18'i, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 9'u tutuklanması, diğerleri ise adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Hakimlik, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına hükmetti.
 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol şartları uygulanması istenen 9 şüpheli ile tutuklanması talep edilen 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesini kararlaştırdı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Kasım 2018'de ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 32 eski Sağlık Bakanlığı çalışanı hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Karar doğrultusunda 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 18'ini gözaltına almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Başakşehir´de 4,5 kilo altının çalınma anları kamerada

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

Fenerbahçe taraftarının Ersun Yanal isteği

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

AK Parti'nin yerel seçimler belediye başkan adayları 2019 açıklandı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

Trabzonspor - Fenerbahçe maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA