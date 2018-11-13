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ByLock kullanıcısı 7 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
 

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