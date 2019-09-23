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ByLock kullanıcısı eski polis 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan ByLock kullanıcısı eski polis Onur Kurdoğlu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kurdoğlu ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Kurdoğlu, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Kurdoğlu, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Kurdoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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