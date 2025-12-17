ByLock ve HTS delil oldu: FETÖ sanığı hakkında karar

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın örgüt iltisaki gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, M.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.