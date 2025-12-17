İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2025 Çarşamba / 27 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7248
  • EURO
    50,2299
  • ALTIN
    5952.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ByLock ve HTS delil oldu: FETÖ sanığı hakkında karar
Güncel

ByLock ve HTS delil oldu: FETÖ sanığı hakkında karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen davada yargılanan tutuksuz sanık, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
ByLock ve HTS delil oldu: FETÖ sanığı hakkında karar
ABONE OL

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının belirlendiğini ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Sanığın örgüt iltisaki gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydının bulunduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, M.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.