İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,191
  • EURO
    53,0338
  • ALTIN
    6703.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
ByLock ve mahrem imamlarla HTS kayıtları ele verdi! FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 17:45
ABONE OL

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ve avukatı katıldı.

BYLOCK VE MAHREM İMAMLARLA HTS KAYITLARI

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullandığının ve örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

FETÖ SANIĞINA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanığın örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte yönetim kurulu üyelik kaydı olduğunu, sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

  • FETÖ davası
  • terör örgütü üyeliği
  • ByLock kullanımı
  • HTS irtibatı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.