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ByLock'un lisans sahibi tutuksuz sanık için 15 yıla kadar hapis cezası talebi

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes'in yargılandığı davada savcılık, Keynes'in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması talep etti.

IHA28 Haziran 2022 Salı 12:11 - Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan David Keynes hakkında savcı mütalaasını verdi.

Savcı, sanık Keynes'in örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalandırılmasını talep etti. Keynes'in son sözünü alarak karar arası veren mahkeme heyeti, müzakerenin ardından üye hakimin tayini nedeniyle duruşmayı erteleme kararı aldıklarını belirtti. Duruşma adli tatil sonrasına bırakıldı.

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