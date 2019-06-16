'BYvsEİ' hashtag'i sosyal medyayı salladı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına az bir süre kala, sosyal medyada açılan #BYvsEİ hashtag'i büyük ilgi gördü.
Açılan #BYvsEİ hashtag'i üzerinden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek mesajları yağdı.
Henüz yayın başlamadan Yıldırım’a verilen büyük destek, sosyal medyanın gündemini belirledi.
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