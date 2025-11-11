İSTANBUL 19°C / 13°C
11 Kasım 2025 Salı
  • C130 uçağımız Gürcistan'da düştü! Erdoğan Aliyev'le görüştü
Güncel

C130 uçağımız Gürcistan'da düştü! Erdoğan Aliyev'le görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'a düştüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen MSB uçağıyla ilgili Aliyev ile görüştü.

11 Kasım 2025 Salı 15:32
C130 uçağımız Gürcistan'da düştü! Erdoğan Aliyev'le görüştü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

BAKAN YERLİKAYA, GÜRCÜ MEVKİDAŞIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin Gürcistan İçişleri Bakanı Geka Geladze ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN, DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

