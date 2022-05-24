Cacharel İlkbahar & Yaz '22 Koleksiyonu: Yaşam Sanatı

Cacharel koleksiyonunda yer alan tasarımlar, incelikli zevkleri bulunan bir dünyayı, hareketi yüksek günlük yaşamın izdüşümüyle birlikte harmanlıyor. Koleksiyon içinde öne çıkan canlı renkler; yeşil, mavi, sarı ve turuncu tonların, soğuktan sıcağa geçişteki uyumunun en belirgin haliyle karşımızda.

SANATSAL YAKLAŞIM



Her parçasında sanata ve yaşama tutkun bir ressamın fırça izlerini taşıyan koleksiyon, Cacharel erkeğinim stil kodlarını yeniden yorumluyor. Modern ve klasik geçişlerin bir arada harmanlandığı kreasyon, çok yönlü bir hayatın temsilcisi olan centilmenlerin tarzına eşlik etmeye hazır. Geniş mono ve kırlangıç yakalı formalarla detaylandırılan, yün, keten ve pamuk karışımlı ceketler, Cacharel'e özgü bir stil oluşturuyor. Canlı renkleri ve yeni nesil özel apreli dış giyim kumaşlarından oluşan ince mont ve kabanlar da bahar gardırobunun en önemli parçaları arasında.

Özenli giyim tarzını inovatif çözümlerle buluşturan Cacharel'in koleksiyonu içerisinde yer alan anti-bakteriyel gömlekler, kırışmayan, nefes alabilen ve su itici özelliklerine sahip takım elbiseler, üst düzey teknolojiyi deneyimlemek isteyen centilmenler için hazır.

TAKIM OYUNUN GÜCÜ: MİX & MATCH



Farklı alternatifler arasından en uygun bedeni seçebilme özgürlüğünü sağlayan Marka, tasarım zarafetini takım oyununa da yansıtmak konusunda da oldukça başarılı. Kumaş, desen ve renk bütünlüğü ile farklı beden ve desenlerdeki ceket ve pantolonların birlikte tercih edilebildiği Cacharel Mix & Match takım elbiseler, çok yönlü bir giyim tarzı için ideal.

Koleksiyonda yer alan klasik forma sahip pantolonların yanı sıra ipli jogger pantolonlar günün her saatine uygun konfor alanı oluşturuyor. Emprime havana gömlekler, farklı doku ve desenlerdeki çiçek motifli ve fırça efektli fresh, soft tuşeli şık gömlekler ise sıcak havaların vazgeçilmez parçaları arasında.

Rahat ve esnek dokulu, canlı renk ve yıkama efektli alternatifleriyle farklı parçalara kolayca uyum sağlayabilen, indigo renk tonlarındaki dinamik denim pantolonlar centilmenlere özel bir koleksiyon vadediyor.

DİNAMİZMİN GÜNCEL ADI: LE CACHAREL



Aktüeli yakalamayı başaran ve yenilikçi kreasyonlar hazırlayan Cacharel'in, genç, dinamik ve enerjik kimlik vadeden koleksiyonu Le Cacharel koleksiyon daha modern, daha özgür...

Yenilenen tasarımlarıyla günün her anında yüksek enerjiye sahip genç centilmenler için hazırlanan LE Cacharel kapsül koleksiyonunda bulunan retro ve güncel baskılı t-shirtler, örme sweatshirtler, şort ve pantolonlar tarzıyla fark yaratmak isteyenler için hazır.