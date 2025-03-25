İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0043
  • EURO
    41,1082
  • ALTIN
    3687.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cadde ortasında driftin bedeli ağır oldu

Çorum'un Alaca ilçesinde cadde ortasında drift atarak trafik tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 TL ceza kesilirken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

IHA25 Mart 2025 Salı 22:44 - Güncelleme:
Cadde ortasında driftin bedeli ağır oldu
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesindeki Yozgat Caddesi'nde drift atarak trafik tehlikeye düşüren otomobili gören vatandaşlar durumu Alaca Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden drift atan sürücünün 38 LL 666 plakalı otomobilin sürücüsü E.Ö. olduğunu tespit etti.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler tarafından tespiti yapılan E.Ö.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 46 bin 392 TL cezai işlem uygulandı. Araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.