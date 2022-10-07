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Caddeye verilen isim CHP'lileri rahatsız etti! Gereken cevabı aldılar

Pendik Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Tarık Balyalı, ilçede bulunan iki caddeye verilen Sultan Abdulhamit Han ile Sultan Vahdettin isimlerini provokatif bularak tepki gösterdi. Balyalı'ya cevap veren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 'Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz.' dedi.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Caddeye verilen isim CHP'lileri rahatsız etti! Gereken cevabı aldılar
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Pendik Belediyesi bir caddeye Sultan Abdulhamit Han, bir caddeye de Sultan Vahdettin ismini verdi. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek tepki gösterdi. Balyalı'nın sözlerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından cevap verdi.

"İSİMLERİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP'nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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