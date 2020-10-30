30 Ekim 2020 Cuma 17:20 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 17:20

Cadılar bayramı 2020 ne zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) neden kutlanır? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cadılar Bayramı bazı Batı ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli festivallerle kutlanan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Halloween olarak da adlandırılan günde çocuklar şeker toplamaya çıkar. İşte Cadılar Bayramı'na dair merak edilenler.

Cadılar Bayramı yani Halloween gün geçtikçe ülkemizde daha bilinmeye ve kutlanmaya başlandı. Cadılar Bayramı, Hristiyan ve Pagan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama haline geldi. Her yılın 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween Paganlar'da bu tarihin yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak simgelenmesi nedeniyle bu tarihte kutlanır. Cadılar Bayramı'nın en önemli simgesi gülen yüz çizili balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır ve gülen yüz şeklinde oyularak içine bir mum yakılır. Cadılar Bayramı gününde en çok tüketilen şekerleme türü elma şekeridir. Cadılar Bayramı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

HALLOWEEN CADILAR BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı bu sene 31 Ekim 2020'de kutlanacak. Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

CADILAR BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı; Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde "Halloween" olarak adlandırılır. Bu sözcük All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltarak, oluşturulmuştur.

Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır. Amerika'da oldukça büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle diğer Batılı ülkelerde de yaygınlaşmaktadır.

Her yılın 31 Ekim tarihinde kutlanan Halloween Paganlar'da bu tarihin yazın bitişi ve kışın başlangıcı olarak simgelenmesi nedeniyle bu tarihte kutlanır.

Cadılar Bayramı'nın en önemli simgesi gülen yüz çizili balkabağıdır. Balkabağının içi boşaltılır ve gülen yüz şeklinde oyularak içine bir mum yakılır. Cadılar Bayramı gününde en çok tüketilen şekerleme türü elma şekeridir. Küçük çocuklar o gün kapı kapı gezip ev sahiplerine "şaka mı şeker mi" diye sorar. Ev sahibi eğer şakayı seçerse çocuklar korkunç kıyafetleri ile komiklik yaparlar.

Ev sahiplerinin çocuklara şeker ve harçlık verildiği bugünün geçmişi ise geçmişi ise Britanya'da yoksulların dolaşarak "ruh keki" istemesi tradisyonuna dayanır.

Yetişkinler ise o gece kıyafet baloları veya partiler organize ederler. Bu partilerin konsepti korku üzerine olur fakat dileyen dilediği kostümü giyer. Kimi bir zombi olurken kimisi Kaptan Jack Sparrow olabilir. Bu partilerden son yıllarda Türkiye'de de yapılmaktadır. Ülkemizde cadılar bayramı resmi olarak kutlanmasa da küçük bir kesim kıyafet ve kostüm balosu şeklinde bayramı tesit etmektedir.