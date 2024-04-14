Çadırda yakılan mangal aile faciasına neden oldu: Anne öldü, babanın durumu ağır

Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy Gölü'ne çocuklarıyla tatile gelen Aydın ve Sibel Parlak çifti, gece ısınmak için kaldıkları çadırda mangal yaktı. Çiftin çocukları ise araçlarında yattı.

33 yaşındaki Sibel Parlak karbonmonoksit gazından zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah babalarının inleme seslerine uyanan çocukları, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Aydın Parlak, önce il merkezindeki hastaneye oradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi ise morga kaldırıldı. Çiftin Samsun Terme nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.