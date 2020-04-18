Çadırda yaşayan 3 aileye çocuklarının eğitim için yardım

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:24

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından, uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin tespiti için çalışma başlatıldığını belirtti.

Organize Sanayi Bölgesi yakınında hayvancılıkla uğraştıkları için çadırda yaşayan 3 ailenin 6 çocuğunun uzaktan eğitimden faydalanamadığını belirlediklerini anlatan Albak, "Ailelerimizin çadırına elektrik için hemen güneş enerjisi paneli yerleştirdik. Televizyon ve tablet de hediye ettik. Böylece öğrencilerimizi EBA TV'ye kavuşturduk. Öğrencilerimiz, derslerini artık takip etmenin mutluluğunu yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Albak, uzaktan eğitim alamayan öğrencilerin tespitine yönelik çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.



