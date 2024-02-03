Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, asrın felaketinin yaşadığı deprem bölgelerine 200 uluslararası ve ulusal gazeteci için bilgilendirme gezisi düzenledi.

Program kapsamında Malatya Valisi Ersin Yazıcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bölgede bulunan Star Gazetesi Yazarı Yakup Köse, Vali Yazıcı'ya "Türkiye asrın felaketinden çok az bir süre sonra deprem bölgesinde hızlı bir şekilde mağduriyetleri giderme anlamında çalışmalar yaptı. Uluslararası medyadan bu manada takdir aldı fakat Türkiye'deki bazı medya akımları ısrarla çadırda yaşayan depremzedeler olduğunu söylüyor. Bu doğru mu?" sorusunu yöneltti.

Köse, bu soruyu sorma nedenini ise, "belki uluslararası medyadan okurlar da gerçekten çadırda kalan depremzede olmadığını görürler." sözleriyle açıkladı.

Köse'nin sorusuna "Çadırda kalan kimse yok. Müsaade de etmiyoruz." cevabını veren Vali Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

Ama köylerde dağıttığımız çadırlarda bireysel korkuyor, evi ağır hasarlı değil onlara dokunmadık... Yani bahçesinde duruyor, kullanmıyor. Onu dışında şehirde çadırda yaşayan yok. Zaten ona biz müdahale ediyoruz. Eğer öyle biri durum varsa kesinlikle konteynere alıyoruz. Görebileceğiniz tek çadırlar köylerde bireysel verdiğimiz kendince tedbir amaçlı duran çadırlar.