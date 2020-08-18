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Çadırlarda yaşayan 100 aileye gıda yardımı

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Kırıkhan ilçesindeki tarlaların kenarında kurdukları çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelere gıda yardımı yapıldı. Derneğin proje sorumlusu Hüsnü İnci, 'Bugün Kırıkhan'ın yakın mahallelerinde tarım işlerinde çalışan ve çadırlarda kalan 100 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. Çocuklara ise oyuncak hediyelerimiz oldu.' dedi.

AA18 Ağustos 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:51
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HAYAD üyeleri, çadırlarda kalan 100 aileye gıda yardımında bulunurken, çocuklara da çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Derneğin proje sorumlusu Hüsnü İnci, AA muhabirine, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Kırıkhan'ın yakın mahallelerinde tarım işlerinde çalışan ve çadırlarda kalan 100 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. Çocuklara ise oyuncak hediyelerimiz oldu." dedi.

İnci, kış aylarının gelmesiyle bölgede yatak, battaniye ve kışlık kıyafet yardımı yapacaklarını da belirtti.

Yaklaşık 9 yıldır mazlumun yanında yer almak için çalıştıklarını vurgulayan İnci, mazlumun dini, dili, ırkı, mezhebi sorulmaz" prensibiyle yardımlarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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