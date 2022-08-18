Çağdışı ayrımcılık! Başörtülü kadınları kafeye almadılar

İstanbul Kadıköy'deki Boden kafenin çağdışı zihniyeti pes dedirtti.

Tesettürlü bir arkadaşıyla birlikte "Boden" kafeye girmek isteyen Akademisyen Arzu Somalı, beş masa boş olduğu halde İşletme Müdürü tarafından "boş masamız yok" diyerek geri çevrildi.

Arzu Somalı boş masa olduğunu belirtince 'biz insan ayırıyoruz, sizin gibileri almıyoruz' sözleriyle karşılaştı.

Bu sırada kafeye giren bir başka müşteriye "boş masamız var" diyerek masalardan birine oturtan işletme müdürüne kafenin sahibi de katıldı.

Herkesin gözü önünde başörtülü olduğu için rencide edilen Arzu Somalı, "Bu çağda bu gerici kafa, Kadıköy'de kafe işletiyor. İşletme başörtülülere düşmanca tavır sergiliyor ve açıkça 'insan ayrımı yapıyoruz. Biz müşteri seçebiliriz, siz de istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" diyerek herkesin içinde rahatça konuşabiliyor. Üstelik bizimle konuşurken yüzümüze bile bakmadılar. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir terbiyesizliktir? Bunun mutlaka hukuki bir yaptırımı olmalı" diye konuştu.