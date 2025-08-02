İstanbul Fulya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay'ın vahşice öldürülmesine ilişkin dosyada, 25 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Olay yerinde bulunan ve katile ait olduğu değerlendirilen üç parmak izi ile Çağla'nın tırnakları arasında tespit edilen DNA örneği ve apartman duvarında bulunan kan lekesinin kime ait olduğu yönünde yapılan soruşturma derinleştirildi. Cinayet Büro Amirliği'nin talebi üzerine savcılık, söz konusu üç parmak izi ve DNA bulgularının İnterpol arşivinde taranmasına izin verdi. Türk Emniyet Teşkilatı'nın AFİS veri tabanında herhangi bir eşleşme bulunamayan parmak izleri, şimdi İnterpol'e üye 196 ülkenin kayıtlarında aranacak.

5 Haziran 2000 günü okul dönüşü saat 16.40 sıralarında eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babası iş yerinde, annesi ise doktorda olduğu saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkaramaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti.

PARMAK İZLERİ EŞLEŞMEMİŞTİ...

Türkiye gündemini sarsan bu cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma yürüttü. Mutfakta, yabancı bir kişiye ait olduğu belirlenen üç parmak izi tespit edildi. İlk olarak aile bireylerinin ve apartman sakinlerinin parmak izleri alındı, ancak bulunan izlerle yine bir eşleşme sağlanamadı.

YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 yıldır aydınlatılamayan Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili bu yıl içerisinde kapsamlı bir çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın göreve gelmesiyle birlikte yenilenen birimlerde, özellikle faili meçhul olaylara karşı daha fazla hassasiyet gösterilmesi sağlandı.

3 PARMAK İZİ KATİLİN OLABİLİR!

Bu doğrultuda, katile ait olduğu değerlendirilen üç parmak izi ve iki DNA örneğinin sahibinin tespiti için Cinayet Büro Amirliği ile olayı soruşturan Cumhuriyet Savcılığı arasında koordineli bir süreç yürütülmeye başlandı. Soruşturmanın bu yeni aşamasında, Çağla'nın katilinin kimliğinin belirlenmesine yönelik kritik bir adım atıldı.

INTERPOL VERİ TABANINDA ARAŞTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre, Çağla Tuğaltay cinayetinde elde edilen parmak izleri ve tırnak arasında çıkan DNA izi bu kez Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) veri tabanında araştırılmasına karar verildi. Cinayet Büro Amirliği'nin talebi üzerine, Cumhuriyet Savcılığı parmak izi ve DNA bulgularını İnterpol arşivinde taranmasına resmî olarak izin verdi. Türk Emniyet Teşkilatı'nın AFİS (Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemi) veri tabanında herhangi bir eşleşme bulunamayan bu izler, şimdi İnterpol'e üye 196 ülkenin kayıtlarında aranacak. Katile ait izler İnterpol arşivinden çıkıp çıkmayacağı yapılacak karşılaştırmayla ortaya çıkacak.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra gelen ihbar