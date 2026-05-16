15 yaşında İstanbul Şişli'deki evinde öldürülen ve faili meçhul cinayet olarak kayıtlara geçen Çağla Tuğaltay'ın katiline ya da katillerine dair hiçbir iz bulunamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 yıl sonra olayın yaşandığı bina ve çevresinde keşif yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Çağla'nın annesi Gülnur Tuğaltay, "Çok detaylı bir araştırma yapılmış, arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse şüpheli olabilecek. Luminon inceleme yapılmış yan apartmanlara bakılmış ses duyulur mu anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabi bu bizi çok heyecanlandırdı duygulandırdı." dedi.

OLAY GÜNÜ ADIM ADIM CANLANDIRILDI

Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisindeki seslerin duyulup duyulamayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı araştırıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Çağla Tuğaltay'ın üzerinde bulunan DNA örneği bugüne kadar 80 kişininkiyle karşılaştırıldı ancak sonuç alınamadı.

Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle dosya yeniden açıldı. Deliller yeniden incelenerek, cinayetin işlendiği gün apartmana girdiği tespit edilen toplam 12 kişiden daha DNA örneği alınmasına karar verildi.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, "Yıllar geçmesine rağmen isterse yeri değiştirilsin isterse başka yere gömülsün hatta daha ilerisini söyleyeyim yakılsa dahi kalan liflerden hala DNA elde etme şansımız var.

Yeni yapılan adli tıp çalışmaları elbiselere bulaşmış vücut sıvılarının DNA'ların çamaşır makinesinde 2-3 kez yıkansa dahi tespit edilebileceğini söylüyor." diye konuştu.

DÖRT MEZAR AÇILACAK

Tuğaltay'ın faili olabilecek, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı da açılacak. DNA örneği alınacak iki kişinin Çağla ile apartmanda oturduğu, diğer ikisinin de aynı mahalleden olduğu açıklandı.

