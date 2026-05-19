  Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişme! İlk mezar açıldı
Güncel

Çağla Tuğaltay cinayetinde kritik gelişme! İlk mezar açıldı

İstanbul Şişli'de 26 yıl önce evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 5 kişi hakkında ‘feth-i kabir' kararı alınırken, ilk mezar açıldı. Mezarı açılan kişinin Tuğaltay'ın ölü bulunduğu evin yakınındaki gecekonduda yaşayan Lütfi Ş. olduğu öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri, Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.

IHA19 Mayıs 2026 Salı 07:52
Şişli'de 26 yıl önce okul dönüşü evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde soruşturma derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çağla Tuğaltay'ın öldürüldüğü apartman ve çevresinde keşif yapıldı. Ekipler, apartman girişlerini, merdiven boşluklarını ve tanıkların işaret ettiği noktaları yeniden değerlendirdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelediği bodrum kattaki dairede de kriminal inceleme (luminol) yapıldığı öğrenilirken, çalışmanın yıllar önce temizlenmiş olabilecek kan izlerinin tespiti amacıyla yapıldığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmada o dönem mahallede yaşayan şüpheli olabilecek kişilerin isimleri belirlenerek, geçen hafta DNA alımları için çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen isimlerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarı, alınan 'feth-i kabir 'kararının ardından sırasıyla açılacak ve mezarlardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak.

LÜTFİ Ş.'NİN KİLYOS'TA BULUNAN MEZARI AÇILDI

Alınan feth-i kabir kararı kapsamında Çağla'nın öldürüldüğü eve yaklaşık 20 metre uzaklıktaki bir gecekonduda yaşayan, Çağla'nın ailesinin ismini bildiği ancak soyadını bilmediği ve 2023 yılında hayatını kaybeden Lütfi Ş,'nin Kilyos Mezarlığı'nda bulunan "376" numaralı mezarı açıldı. Lütfi Ş.'nin mezarından DNA örneklerinin alındığı öğrenildi. Mezardan alınan DNA örnekleri Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla karşılaştırılacak.

4 KİŞİNİN DAHA MEZARINA 'FETH-İ KABİR' İŞLEMİ UYGULANACAK

Öte yandan alınan 'feth-i kabir' kararı sonrası dosyada adı geçen diğer şüphelilerden İsmail Hakkı Ç., Fehmi S., Bülent S. ve Baki G.'nin mezarının da kısa süre içerisinde açılacağı öğrenildi.

Çağla Tuğaltay cinayetinde 26 yıl sonra yeni gelişme

26 yıllık dosya yeniden açılıyor

