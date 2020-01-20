20.01.2020 11:35 - Güncelleme: 20.01.2020 11:35

Çağla Tuğaltay katili kim? Çağla Tuğaltay Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'de öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı'da. Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında Müge Anlı yeniden araştırmalara başladı. Müge Anlı'ya gelen ihbardaki şüpheliden kan örneği alındı. Çağla Tuğaltay cinayetinde sonuç bekleniyor. Çağla Tuğaltay cinayeti hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇAĞLA TUĞALTAY KATİLİ KİM?

Müge Anlı yeniden araştırmalara başladı. Müge Anlı'ya gelen ihbardaki şüpheliden kan örneği alındı. Çağla Tuğaltay cinayetinde sonuç bekleniyor.

ÇAĞLA TUĞALTAY MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor.

15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Çalışkandı ve hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu. Henüz beşinci sınıftayken ailesine yuva öğretmeni olmak istediğini söyledi.