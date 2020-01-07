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Çağla Tuğaltay Müge Anlı olayı nedir? Çağla Tuğaltay katili kim?

Çağla Tuğaltay Müge Anlı olayı nedir? Çağla Tuğaltay katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. 5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'de öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı'da..

07.01.2020  11:24 - Güncelleme: 07.01.2020  11:24
Çağla Tuğaltay Müge Anlı olayı nedir? Çağla Tuğaltay katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Çağla Tuğaltay'ın annesi bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı. 5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'de öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın katili 6 ay içinde bulunmazsa cinayet dosyası kapanacak. Çağla Tuğaltay'ın annesi dosya kapanmadan önce kızının katilinin bulunmasını istiyor. 

ÇAĞLA TUĞALTAY MÜGE ANLI OLAYI NEDİR?

Çağla Tuğaltay 15 yaşındayken okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürüldü. Çağla'nın tırnaklarındaki deri ve tüy artıklarından DNA'sı tespit edilen katilin kimliği belirlenemediği için cinayetin dosyası faili meçhul kaldı. Dosyanın zaman aşımıyla kapanmasına sadece altı ay var. Bugünlerde o katil dosyanın kapanması için, Çağla'nın ailesi ise katilin yakalanması için geri sayıma devam ediyor.

15 yaşındaki Çağla, Levent Kız Meslek Lisesi'nde okuyordu. Çocuk gelişimi bölümü birinci sınıf öğrencisiydi. Çalışkandı ve hayalleri vardı. Çocukları çok seviyordu. Henüz beşinci sınıftayken ailesine yuva öğretmeni olmak istediğini söyledi. 

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