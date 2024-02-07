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Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturması! Gözaltı sayısı 90'a yükseldi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 13:58 - Güncelleme:
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturması! Gözaltı sayısı 90'a yükseldi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.

Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

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