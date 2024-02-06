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Çağlayan'da terör saldırı! Öldürülen teröristlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Kapıdan girebilselerdi...

Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırı girişiminde bulunan her iki teröristin terör örgütü üyeliğinden hapis yattığını kadın teröristin ablasının da terör örgütü üyeliğinden yargılandığını ifade eden Bakan Tunç, 'GBT kontrolünde terörist oldukları anlaşılınca çatışmaya girdiler. Hain emellerine ulaşabilmek için kapıdan girebilselerdi, orada daha büyük bir terör eylemine girişeceklerdi. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum' dedi. Bakan Tunç, 34 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını da açıkladı.

6 Şubat 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Çağlayan'da terör saldırı! Öldürülen teröristlere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Kapıdan girebilselerdi...
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İstanbul Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında DHKP/C'li iki terörist tarafından yapılan saldırın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Polisimizin dikkati faciayı önledi. Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildiler. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor. İki teröristle ilgili suç kaydı ile ilgili incelemeler devam ediyor. 2004 yılında ceza alan birisi. 15 yıldan sonra cezası biten birisi. Kadın teröristin davası Yargıtay'da sürüyor. 4 yıl 2 ay tutuklu kalan birisi. Ablasının da yargılaması sürüyor" dedi.

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