İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6856
  • EURO
    33,1448
  • ALTIN
    1997.31
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çağlayan'daki terör saldırına ilişkin 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
Güncel

Çağlayan'daki terör saldırına ilişkin 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklama, 48'i de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 20:13 - Güncelleme:
Çağlayan'daki terör saldırına ilişkin 48 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüphelinin savcılıktaki sorgu işlemleri tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunda 35 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 48'i tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 48 şüpheli ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.

Öte yandan, saldırıda yaralanan ve Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

- OLAY

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

  • Çağlayan
  • Adliye
  • terör saldırısı
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.