İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Çağrı Bey'den yurt dışında ilk görev... Kritik sondaj için düğmeye basıldı
Güncel

Çağrı Bey'den yurt dışında ilk görev... Kritik sondaj için düğmeye basıldı

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştirecek Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak 372 kilometre açıktaki CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Toplam 7 bin 500 metre derinliğe inilmesi planlanan kuyu, dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olma hedefi taşıyor.

AA12 Nisan 2026 Pazar 21:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye'nin enerji alanındaki en iddialı adımlarından biri olan yurt dışı derin deniz sondajı için kritik süreç resmen başladı. Çağrı Bey Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi, Somali açıklarındaki CURAD-1 kuyusuna ulaşmak üzere Mogadişu Limanı'ndan ayrıldı. Donanma unsurları ve destek gemileriyle birlikte yola çıkan Çağrı Bey, yarın öğle saatlerinde kuyu lokasyonuna varmayı hedefliyor.

ÇAĞRI BEY 53 GÜNLÜK SEYİRİN ARDINDAN SOMALİ'YE ULAŞMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çağrı Bey, Somali'deki sondaj çalışmaları için 15 Şubat'ta Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye doğru seyrine başlamıştı. Toplam 53 günün sonunda Somali'ye ulaşan gemi, 10 Nisan'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da iştirak ettiği törenle Mogadişu Limanı'nda karşılandı.

Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali'de gerçekleştirecek Çağrı Bey, limanda malzeme ve yakıt ikmali gibi son hazırlıkları bitirdikten sonra Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak sondaj yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket etti. Çağrı Bey'in bu yolculuğunda, enerji filosundan Altan, Korkut ve Sancar destek gemileri de yanında bulunuyor. Güvenli şekilde çalışabilmesi için TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan donanma unsurları da Çağrı Bey'e eşlik ediyor.

Çağrı Bey'in, yarın öğle saatlerinde 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması planlanıyor. Gemi, CURAD-1 kuyusuna varınca konumlanma işleminin ardından kuyuya ilişkin test faaliyetlerine başlayacak. Testlerin ardından da sondaj çalışmasına geçilecek.

HEDEF 7 BİN 500 METRE: DÜNYANIN EN DERİN İKİNCİ KUYUSU

Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 3 bin 495 metre su derinliğine sahip noktada, deniz tabanından itibaren de 4 bin 5 metre kazılmasının ardından toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj yapacak.

CURAD-1 kuyusunun, söz konusu 7 bin 500 derinlikle dünyanın en derin ikinci deniz kuyusu olması hedefleniyor. Ayrıca, Çağrı Bey'in yürüteceği sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak. İklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun 6 ila 9 ayda tamamlanması planlanıyor.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN 'KARDEŞLİĞİN DESTANI' MESAJI

Konuya ilişkin NSosyal hesabından video paylaşan Bakan Bayraktar, Somali'de büyük bir coşkuyla karşıladıkları Çağrı Bey sondaj gemisinin Mogadişu Limanı'ndan demir alarak görev yeri CURAD-1 kuyusuna doğru yola çıktığını belirterek, "İnşallah tarihimizin ilk yurt dışı derin deniz sondajına Bismillah diyerek başlayacağız. Çağrı Bey'i umutla bekleyen yüreklerin duasından aldığımız güçle sömürünün değil, kardeşliğin destanını yazmak, iki kardeş ülkenin ortak refahını inşa etmek ve enerjideki gücümüze güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Çağrı Bey sondaj gemisi
  • Somali derin deniz sondajı
  • CURAD-1 kuyusu
  • Alparslan Bayraktar
  • Türkiye enerji filosu

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.