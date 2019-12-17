Müge Anlı programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Açıklamaları ile gündem yaratan Zeynep Ergül'ün sözleri sonrasında Cahit Ergül kimdir? Müge Anlı Mehmet Muharrem Erbay olayı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Müge Anlı Mehmet Muharrem Erbay olayına dair tüm merak edilenler sizlerle..

CAHİT ERGÜL KİMDİR?

Zeynep Ergül’ün Mehmet Muharrem Erbay’ın ölümüyle ilgili tek şüpheli olan Cahit Ergül’ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

CAHİT ERGÜL'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Cahit bey kuyu hakkında; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Canlı yayına bağlanan Cahit Ergül, kuyu hakkındaki sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi. Tutarsız açıklamalarda bulunan Cahit Ergül; "Ben kuyu 20 metre ötede dedim. 5 metre alanda dedim. Asitli kuyuyu Mehmet Erbay'ın olduğu kuyuyu gösteririm dedim. Zeynep bana iftira ediyor yazık değil mi bana ya?" itirafında bulundu.

Müge Anlı’nın bu sözleri hatırlatması ardından ise; "Öyle bir kuyu var ama içinde Mehmet Muharrem Erbay mı var başka bir mi var bilmiyorum. Gidip kuyuyu gösterebilirim ama ben Mehmet Muharrem Erbay'a ne oldu bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

27,5 yıl imamlık yapan Cahit Erbey, din görevlisi olarak emekli oldu.