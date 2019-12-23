Cahit Ergül son dakika gelişmesi ne? Cahit Ergül tutuklandı mı?

23.12.2019 10:33 - Güncelleme: 23.12.2019 10:33

Cahit Ergül tutuklandı mı? Cahit Ergül son dakika gelişmesi ne? gibi soruların yanıları merak ediliyor. Mehmet Muharrem Elbay cinayeti hakkında merak edilen detaylar Müge Anlı canlı yayınında açıklanmaya devam ediyor. Müge Anlı 3 yıldır gizlenen cinayeti aydınlattı. Gaziantep'te, yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında ortağının da bulunduğu 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Mehmet Muharrem Elbay olayına dair tüm detaylar haberimizde..

CAHİT ERGÜL TUTUKLANDI MI?

Yaklaşık 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ı (50) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan ve Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Aralarında Elbay'ın iş ortağı Cahit Ergül'ün ve Zeynep Ergül'ün de bulunduğu 3 zanlı tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜGE ANLI'DA ARANIYORDU

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kızını aramaya gelen Zeynep Ergül'ün çevresine yaptığı açıklamalarla kayıp Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme getirirken, Muharrem Elbay'ın kayıptan çok öldürüldüğü düşünülüyordu. Olayın en büyük iki şüpheli ise Zeynep ve Cahit Ergül'ün canlı yayında itiraf ettiği kuyunun yerinin gösterirken ve yıllar önce sahte senet itirafı programa damga vurdu.

Olay, 2017 yılında Arıl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Muharrem Erbay ve arazi ortaklığı olan emekli imam Cahit Ergül arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ergül ve akrabaları, Erbay'ı öldürdü. Olayın ardından geçen sürede soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Erbay'ın son konuştuğu kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Polis soruşturmayı sürdürürken, bir televizyon kanalında yayınlanan programa kızını aramaya giden Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

MUHARREM ELBAY'A NE OLDU?

Programa daha sonraki günlerde de katılan Cahit Ergül, kız kardeşi Zeynep Ergül ile akrabaları M.E., A.E., A.E. ve E.M., kayıp olarak aranan Erbay ile ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, canlı yayına da katılan Cahit Ergül ile kız kardeşi Zeynep Ergül ve 4 akrabasını gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarında Cahit Ergül suçlamaları kabul etmezken, diğer şüpheliler Mehmet Muharrem Erbay'ı, Cahit Ergül'ün öldürdüğünü ve parçalara ayırdıktan sonra yaktığını söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayete kurban gittiği belirlenen Erbay'ın cesedinin bulunmasına yönelik polisin çalışması devam ediyor.