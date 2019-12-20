Cahit Ergül, Zeynep Ergül tutuklandı mı? Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika!

Cahit Ergül, Zeynep Ergül tutuklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay bağ evinde öldürüldü. 3 gündür sorguda olan Cahit Ergül bugün kardeşi Zeynep Ergül ile birlikte tutuklandı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ayrıntıları Müge Anlı canlı yayınında açıklanıyor. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetine dair tüm detaylar haberimizde..
CAHİT ERGÜL, ZEYNEP ERGÜL TUTUKLANDI MI?
3 gündür sorguda olan Cahit Ergül bugün kardeşi Zeynep Ergül ile birlikte tutuklandı. Müge Anlı 3 yıl önce işaret etmişti. Gözaltında cinayet itirafı geldi. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti.
MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYI NEDİR?
Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. Kayıp kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi.
ZEYNEP ERGÜL VE CAHİT ERGÜL GÖZALTINA ALDI
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili yayında söyledikleri sebebiyle Zeynep Ergül ve Cahit Ergül'ü gözaltına alarak emniyete götürdü. Burada Zeynep Ergül ve Cahit Ergül'ün, söylediklerinden dolayı sorguya çekildikleri öğrenildi. Müge Anlı, Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili Gaziantep polisinin derin soruşturmalarına devam ettiğini ve Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ü cinayet şüphelisi sıfatıyla sorguya aldıklarını belirtti.