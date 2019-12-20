Cahit Ergül, Zeynep Ergül tutuklandı mı? Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika!

20.12.2019 10:28 - Güncelleme: 20.12.2019 10:28

Cahit Ergül, Zeynep Ergül tutuklandı mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Muharrem Elbay bağ evinde öldürüldü. 3 gündür sorguda olan Cahit Ergül bugün kardeşi Zeynep Ergül ile birlikte tutuklandı. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin ayrıntıları Müge Anlı canlı yayınında açıklanıyor. Müge Anlı Mehmet Muharrem Elbay cinayetine dair tüm detaylar haberimizde..

CAHİT ERGÜL, ZEYNEP ERGÜL TUTUKLANDI MI?

3 gündür sorguda olan Cahit Ergül bugün kardeşi Zeynep Ergül ile birlikte tutuklandı. Müge Anlı 3 yıl önce işaret etmişti. Gözaltında cinayet itirafı geldi. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti.