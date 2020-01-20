20.01.2020 17:05 - Güncelleme: 20.01.2020 17:05

Bu akşam saat 20:00'da izleyicilerle buluşacak olan Çakallarla Dans 4 filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Çakallarla Dans 4 nerede çekildi? Çakallarla Dans 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çakallarla Dans 4, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devam filmi olarak çekilen bir Komedi filmidir. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmışlardır. Çakallarla Dans 4 filmine dair tüm detaylar haberimizde..

ÇAKALLARLA DANS 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği sinema filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

ÇAKALLARLA DANS 4 KONUSU NEDİR?

Muhasebeci Servet (İlker Ayrık), Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Köfte Necmi (Timur Acar) ve Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu)…

Kahramanlarımız hayat tarafından fakirlikle terbiye edilirken, maddi imkansızlıklardan dolayı aynı evde yaşamaya başlamıştır.

Günün birinde Berber Hüseyin abi, elinde bir ”Harita” ile çıkagelir. Almanya ‘daki dayıoğlu ölmüş, vasiyet olarak da bu haritayı bırakmıştır. Bunun bir gömü haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız, yakaladıkları bu umut ışığının peşinden Edirne'ye doğru yola çıkarlar.

Gerçekten gömü var mıdır?

Fakirlikten kurtulup zengin olacaklar mıdır?

Çakallık yapmadan para kazanmak mümkün müdür?

Ve olaylar gelişir…

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLER?

Şevket Çoruh – Kayınço Gökhan

İlker Ayrık – Muhasebeci Servet

Timur Acar – Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu – Del Piero Hikmet

Didem Balçın – Fatma

Hakan Bilgin – Hüseyin Abi

Derya Şensoy – Mihriban

Hande Katipoğlu – Tavşan Zeynep

Tim Seyfi – Üvey Oğul Şerafettin

Ceyhun Yılmaz – Adem Ağabey