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Çakar ve sirenli araç kullanırken sosyal medya hesabından paylaştı: Ceza kesildi

İstanbul'da restoran tanıtımı sırasında çektiği videoda çakar ve sirenli araç kullanarak sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 2 bin 250 lira ceza kesildi.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Çakar ve sirenli araç kullanırken sosyal medya hesabından paylaştı: Ceza kesildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir sürücünün "çakarlı ve sirenli araç" kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, restoran tanıtımı sırasında aracına çakar ve siren tertibatı takarak Bahçelievler Yenibosna Otobüs Durağı yakınında seyir halinde olan sürücünün A.F. olduğu belirlendi.

Sürücüye, mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan 1823 lira, film cam kullanmaktan 427 lira olmak üzere toplam 2 bin 250 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı da söküldü.

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