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Çakarlı araçla terör estiren zanlı için flaş talep

Hadımköy'de çakarlı araçla terör estiren zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:40 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:40
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İstanbul Hadımköy’de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hadımköy’de geçtiğimiz günlerde Muhammed Enes U., lüks minibüsündeki çakar tertibatını kullanarak aracı ile seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras’ın önünü kesmişti. Aracının önünü kestiği Dadaş Aras’ı yaşanan tartışmanın ardından sırtından bıçaklayan zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polisteki sorgusunun ardından savcılığa ifade veren Muhammed Enes U., "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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