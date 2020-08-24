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Güncel

Çakarlı saldırgan tutuklandı

Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal tutuklandı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:44 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 16:44
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