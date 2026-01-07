İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

Çakır topa tuttu: Namuslu CHP'liler iftiracıların peşinde olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti'ye katılacak. Çakır, 'Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz' dedi.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
CHP'den istifa eden ve AK Parti'ye katılmak üzere AK Parti Grup Toplantısı için TBMM'ye gelen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, çok mutlu olduğunu söyledi.

"NAMUSLU CHP SEÇMENLERİ İFTİRACILARIN PEŞİNDE OLMAZ"

CHP seçmenine de seslenen Çakır, "Çok mutluyum, memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, pisliğin, iftiranın karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri iftiracıların peşinde olmaz, sahte Atatürkçülerin peşinde olmaz. Devletinin ve bayrağının yanında olur. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden ne bir CHP'li ne de Türk milliyetçisi tanımaz" dedi.

