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  • Çaldığı ciple ortalığı savaş alanına çevirmişti! Yaralılardan biri hayatını kaybetti
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Çaldığı ciple ortalığı savaş alanına çevirmişti! Yaralılardan biri hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu şüpheli galeriden çaldığı ciple araçlara çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 aracın hasar gördüğü olayda 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Yıldıray Erol kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise 'oto hırsızlığı', 'Kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.

DHA5 Ekim 2024 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
Çaldığı ciple ortalığı savaş alanına çevirmişti! Yaralılardan biri hayatını kaybetti
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Cihangir Mahallesi'ndeki bir otomobil galerisine dün saat 15.40 sıralarında giden Fas uyruklu ABD vatandaşı Darwich Nassım (36), 'Deneme sürüşü' yapma bahanesiyle bindiği ciple kaçtı. D-100 yan yolda araçlara çarparak ilerleyen Nassım, Avcılar Merkez Metrobüs Durağının hemen yakınında önündeki araçlara da çarptı ve kendisini engellemek isteyenlerin üzerine sürdü.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Olayda, aralarında motosikletlerin de bulunduğu 14 araç hasar gördü, H.K.A., A.S., Y.A. ve Yıldıray Erol (40) ise yaralandı. Şüpheli Yenibosna'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıray Erol, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 'kasten öldürme' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Fas uyruklu ABD vatandaşlı Nassım, 'oto hırsızlığı', 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin 8 Ağustos tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

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