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  • Çaldığı kart ile kartın sahibinden alışveriş yapmaya kalkınca kıskıvrak yakalandı
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Çaldığı kart ile kartın sahibinden alışveriş yapmaya kalkınca kıskıvrak yakalandı

Belçika'nın Liege kentinde dükkân sahibi, alışveriş yapılmak istenen banka kartının kendisine ait olduğunu fark ederek hırsızın yakalanmasını sağladı.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Çaldığı kart ile kartın sahibinden alışveriş yapmaya kalkınca kıskıvrak yakalandı
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Yerel basında yer alan haberlere göre şüpheli, dükkân sahibinin otomobilinden kapıları açıkken hırsızlık yaptığı sırada cüzdanını çaldı.

Esnaf, hırsızlığı fark etmedi ancak zanlı, ertesi gün cüzdandan çıkan banka kartıyla bir dükkâna girerek alışveriş yapmak istedi.

Kasadaki dükkân sahibi, kartın kendisine ait olduğunu ve çalındığını fark edince şüpheliye belli etmeden polise haber verdi.

Bunun üzerine şüpheli, kısa zamanda yakalandı.

Hafta sonu gözaltına alınan zanlı, Liege savcılığına sevk edildi.

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