Güncel

Çaldığı otomobille kaçarken yakalandı: Sürücü çocuk çıktı

Manisa'da çaldığı otomobille kaçan 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

18 Aralık 2025 Perşembe 17:41
Çaldığı otomobille kaçarken yakalandı: Sürücü çocuk çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polise başvuran A.K. evinin önündeki otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan polis, otomobilin Kazımkarabekir Mahallesi 354 Sokak'ta olduğunu tespit etti.

Burada polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracın lastiğinin patlamasına rağmen bir süre daha kaçmayı sürdürdü. Jant üzerinde yaklaşık 5 kilometre boyunca ilerleyen otomobil, bir süre sonra hareket edemez hale geldi.

Aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, bir evin duvarından atlamak isterken düşerek yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün 14 yaşındaki Y.A. olduğu belirlendi. Y.A. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Popüler Haberler
